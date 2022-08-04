Переход Сосы в ЦСКА может не состояться. В клубе думают о целесообразности сделки

В ЦСКА пока не уверены в необходимости покупки центрального защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы Романюка.

Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за уругвайского футболиста 1,5 миллиона долларов.

«ЦСКА продолжает обсуждение условий по возможному трансферу, но при этом раздумывает над необходимостью этого перехода.

На данный момент нет уверенности, что трансфер Сосы состоится», – сообщил источник «Чемпионата».