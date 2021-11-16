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    Четыре страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

    Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030.

    Таким образом страны хотят отметить столетнюю годовщину проведения первого чемпионата мира в Уругвае в 1930 году.

    Заявку на проведение турнира также готовы подать Марокко (африканская заявка), Испания и Португалия (совместная заявка), а также Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка).

    Место проведения турнира будет определено в 2024 году.

    • В 1962-м чемпионат мира прошел в Чили.
    • В 1978-м году турнир приняла Аргентина.
    • Парагвай еще не проводил матчи турнира.

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    Источник: Уругвайская футбольная ассоциация

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    02.08.2022 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +499

      Medved2468 1 час назад

      4. Охренеть. Давайте уж сразу в 12 странах, чтобы все из них проходили, без отбора, как хозяева

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      Рейтинг: +634

      Forvard47 > Medved2468 48 минут назад

      чм 30 по любому должен быть в уругвае в честь 100 летия это будет красиво..
      а про отбор не переживай он будет с чм 26 меняется формат турнира на большее количество участников их будет вроде 48

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