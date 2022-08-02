Четыре страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030.
Таким образом страны хотят отметить столетнюю годовщину проведения первого чемпионата мира в Уругвае в 1930 году.
Заявку на проведение турнира также готовы подать Марокко (африканская заявка), Испания и Португалия (совместная заявка), а также Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка).
Место проведения турнира будет определено в 2024 году.
- В 1962-м чемпионат мира прошел в Чили.
- В 1978-м году турнир приняла Аргентина.
- Парагвай еще не проводил матчи турнира.
Источник: Уругвайская футбольная ассоциация