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    «Насьональ» подтвердил трансфер Сосы в ЦСКА

    Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско сообщил о переходе центрального защитника Хоакина Сосы Романюка в ЦСКА.

    «ЦСКА правда выкупил 70% прав на Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», – сказал Тарамаско.

    Сообщалось, что московский клуб заплатит за уругвайского футболиста 1,5 миллиона долларов.

    • Сосе в январе исполнилось 20 лет.
    • В последнее время футболист находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.
    • У него 2 гражданства – уругвайское и итальянское.

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    Источник: Sport24

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