«Насьональ» подтвердил трансфер Сосы в ЦСКА

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско сообщил о переходе центрального защитника Хоакина Сосы Романюка в ЦСКА.
«ЦСКА правда выкупил 70% прав на Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», – сказал Тарамаско.
Сообщалось, что московский клуб заплатит за уругвайского футболиста 1,5 миллиона долларов.
- Сосе в январе исполнилось 20 лет.
- В последнее время футболист находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.
- У него 2 гражданства – уругвайское и итальянское.
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Источник: Sport24