«Насьональ» подтвердил трансфер Сосы в ЦСКА

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско сообщил о переходе центрального защитника Хоакина Сосы Романюка в ЦСКА.

«ЦСКА правда выкупил 70% прав на Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», – сказал Тарамаско.

Сообщалось, что московский клуб заплатит за уругвайского футболиста 1,5 миллиона долларов.

Сосе в январе исполнилось 20 лет.

В последнее время футболист находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.

У него 2 гражданства – уругвайское и итальянское.

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