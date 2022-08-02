Экс-вратарь «Спартака» назвал самого бестолкового легионера в московском клубе

Бывший вратарь дубля «Спартака» Вадим Аверкиев рассказал об экс-защитнике московского клуба Одри Зепатте.

– Самый бестолковый легионер, которого ты застал в «Спартаке»?

– Намбер ван – Зепатта. Такого нигде не найти. Он приехал в Москву учиться и каким-то удивительным образом попал в «Спартак». Чудака фактически с улицы, из африканского двора взяли в народную команду. Это просто не укладывается в голове.

Зепатта не знал, как кинуть аут. Попадал по мячу через раз. Тебе смешно, а прикинь мы с ним тренировались? Ты проходишь кучу ежегодных отсевов на протяжении долгих лет, ждешь шанс попасть в дубль, а тут чудак из универа, которому тренер полчаса объясняет, как вводить мяч в игру. Смотришь на это и не понимаешь, что тебя ждет дальше. Просто нонсенс.

По началу он не умел вообще ничего. Даже бегал неправильно: сгорбившись, руки хаотично двигались. Просто не футбольный человек. И ему еще предложили самый большой контракт в молодежке. Вообще жесть.

Окей, с футболом он не был знаком. Но он даже не знал, как правильно есть! Держал вилку или ложку вот так (сжимает руку в кулак параллельно столу – прим. автора). Воду пил так, что половину бутылки разливал на футболку. Мы ему объясняли, как правильно. Он потом говорил: «Vajim, okay».