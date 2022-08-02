Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-вратарь «Спартака» назвал самого бестолкового легионера в московском клубе

Экс-вратарь «Спартака» назвал самого бестолкового легионера в московском клубе

2 августа 2022, 11:03
10

Бывший вратарь дубля «Спартака» Вадим Аверкиев рассказал об экс-защитнике московского клуба Одри Зепатте.

Самый бестолковый легионер, которого ты застал в «Спартаке»?

– Намбер ван – Зепатта. Такого нигде не найти. Он приехал в Москву учиться и каким-то удивительным образом попал в «Спартак». Чудака фактически с улицы, из африканского двора взяли в народную команду. Это просто не укладывается в голове.

Зепатта не знал, как кинуть аут. Попадал по мячу через раз. Тебе смешно, а прикинь мы с ним тренировались? Ты проходишь кучу ежегодных отсевов на протяжении долгих лет, ждешь шанс попасть в дубль, а тут чудак из универа, которому тренер полчаса объясняет, как вводить мяч в игру. Смотришь на это и не понимаешь, что тебя ждет дальше. Просто нонсенс.

По началу он не умел вообще ничего. Даже бегал неправильно: сгорбившись, руки хаотично двигались. Просто не футбольный человек. И ему еще предложили самый большой контракт в молодежке. Вообще жесть.

Окей, с футболом он не был знаком. Но он даже не знал, как правильно есть! Держал вилку или ложку вот так (сжимает руку в кулак параллельно столу – прим. автора). Воду пил так, что половину бутылки разливал на футболку. Мы ему объясняли, как правильно. Он потом говорил: «Vajim, okay».

  • Камерунец с 2017 по 2021 год выступал за молодежные команды «Спартака».
  • Зепатта провел 22 матча.
  • В 2018 году футболисту предлагали выступать за юношескую сборную России, он сделал выбор в пользу сборной Камеруна.

Еще по теме:
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком» 3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 3
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Аверкиев Вадим Зепатта Одри
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1659427777
ВБросы пошли про Спартак, пошли...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1659427790
После его попадания "удивительным образом" многих "селекционеров" из Спартака уволили без всякого удивления.
Ответить
Enter2006
1659427922
Я об этом писал совсем недавно. Есть, ЕСТЬ у нас талантливые футболисты, но коррупционные схемы им не дают шансов.
Ответить
NewLife
1659428773
Похож на зюбу в молодости.
Ответить
житель СПб
1659431938
Вбросы - или не вбросы (как тут некоторые пишут) - но это просто четко подтверждает из своих рук наличие коррупционных схем в Спартаке. И, заметьте! - не мы об этом говорим. Между собой и разбирайтесь.
Ответить
Vitaga
1659432878
электрик Тчуйсе - тоже попал примерно так в Спартак. но играл на уровне сборной тех времен.
Ответить
alefreddy
1659453668
просто не успел доучиться еще немного и хорошо продали бы .А то звезду Урунова никак не пристроют
Ответить
Главные новости
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
2
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
8
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
15
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
6
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
14
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
6
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+