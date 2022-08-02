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    Экс-вратарь «Спартака» назвал самого бестолкового легионера в московском клубе

    Бывший вратарь дубля «Спартака» Вадим Аверкиев рассказал об экс-защитнике московского клуба Одри Зепатте.

    Самый бестолковый легионер, которого ты застал в «Спартаке»?

    – Намбер ван – Зепатта. Такого нигде не найти. Он приехал в Москву учиться и каким-то удивительным образом попал в «Спартак». Чудака фактически с улицы, из африканского двора взяли в народную команду. Это просто не укладывается в голове.

    Зепатта не знал, как кинуть аут. Попадал по мячу через раз. Тебе смешно, а прикинь мы с ним тренировались? Ты проходишь кучу ежегодных отсевов на протяжении долгих лет, ждешь шанс попасть в дубль, а тут чудак из универа, которому тренер полчаса объясняет, как вводить мяч в игру. Смотришь на это и не понимаешь, что тебя ждет дальше. Просто нонсенс.

    По началу он не умел вообще ничего. Даже бегал неправильно: сгорбившись, руки хаотично двигались. Просто не футбольный человек. И ему еще предложили самый большой контракт в молодежке. Вообще жесть.

    Окей, с футболом он не был знаком. Но он даже не знал, как правильно есть! Держал вилку или ложку вот так (сжимает руку в кулак параллельно столу – прим. автора). Воду пил так, что половину бутылки разливал на футболку. Мы ему объясняли, как правильно. Он потом говорил: «Vajim, okay».

    • Камерунец с 2017 по 2021 год выступал за молодежные команды «Спартака».
    • Зепатта провел 22 матча.
    • В 2018 году футболисту предлагали выступать за юношескую сборную России, он сделал выбор в пользу сборной Камеруна.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15096

      NewLife 42 минуты назад

      Похож на зюбу в молодости.

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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 56 минут назад

      Я об этом писал совсем недавно. Есть, ЕСТЬ у нас талантливые футболисты, но коррупционные схемы им не дают шансов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4639

      Беспонтий > Enter2006 16 минут назад

      "Я об этом писал совсем недавно."

      да судя по всему вы местный Рабинер
      сочувствую

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      Рейтинг: +23111

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      После его попадания "удивительным образом" многих "селекционеров" из Спартака уволили без всякого удивления.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2262

      СвинкаСправедливости 58 минут назад

      ВБросы пошли про Спартак, пошли...

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      Рейтинг: +4006

      Enter2006 > СвинкаСправедливости 54 минуты назад

      Не сработает. Спартак не сломить! Хоть пусть обосрутся! СПАРТАК!!!

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      Рейтинг: +4639

      Беспонтий > Enter2006 45 секунд назад

      у вас точно сына загнобили в детском футболе?
      может правнука всё таки
      судя по эмоциям опадшим


      --
      извиняюсь конечно

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