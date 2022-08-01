«Химки» продлили аренду белорусского защитника

Центральный защитник Захар Волков останется в «Химках».
БАТЭ сообщил, что подмосковный клуб продлил аренду 24-летнего футболиста.
«До 31 января 2023 года химчане имеют возможность выкупить Волкова. Если же они не воспользуются этой опцией, то в срок с 1 по 15 февраля БАТЭ имеет право отозвать футболиста обратно», – говорится в публикации борисовского клуба.
- Белорус выступал за «Химки» с января 2022 года.
- В его активе 14 матчей и 1 гол.
- Рыночная стоимость Волкова – 600 тысяч евро.
Источник: сайт БАТЭ