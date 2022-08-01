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    Адвокат – о Кокорине: «Талант поколения и один из лучших российских игроков в истории»

    Бывший тренер сборной России Дик Адвокат высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

    «Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все.

    К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом», — сказал Адвокат.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4610

      Беспонтий 57 секунд назад

      диканул...
      -----------
      там ставить клейма некуда уже
      на те места где быть медалям суждено
      давно
      и человек
      да и уже игрок
      гавно

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    • ...
      Рейтинг: +1214

      jek718875 21 минуту назад

      Почему один из лучших? Самый лучший в истории,таких уже не будет

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