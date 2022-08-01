Адвокат – о Кокорине: «Талант поколения и один из лучших российских игроков в истории»

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все.

К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом», — сказал Адвокат.