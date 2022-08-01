Адвокат – о Кокорине: «Талант поколения и один из лучших российских игроков в истории»

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.
«Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все.
К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом», — сказал Адвокат.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: Sport24