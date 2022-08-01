Агент Монтеса прокомментировал переход защитника сборной Мексики в «Динамо»

Анхель Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо».
Сообщалось, что московский клуб предложил 11 миллионов евро за Монтеса.
«Динамо» и «Монтеррей» сейчас находятся в процессе переговоров. Давайте дождемся их завершения. Думаю, все будет хорошо», – сказал Родригез.
- Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
- С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.
- Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»