Агент Монтеса прокомментировал переход защитника сборной Мексики в «Динамо»

Анхель Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо».

Сообщалось, что московский клуб предложил 11 миллионов евро за Монтеса.

«Динамо» и «Монтеррей» сейчас находятся в процессе переговоров. Давайте дождемся их завершения. Думаю, все будет хорошо», – сказал Родригез.