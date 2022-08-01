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    Агент Монтеса прокомментировал переход защитника сборной Мексики в «Динамо»

    Анхель Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Динамо».

    Сообщалось, что московский клуб предложил 11 миллионов евро за Монтеса.

    «Динамо» и «Монтеррей» сейчас находятся в процессе переговоров. Давайте дождемся их завершения. Думаю, все будет хорошо», – сказал Родригез.

    • Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
    • С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.
    • Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +629

      Solist345345 1 час назад

      Как-то дороговато для защитника Монтерея.

      0
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      ...
      Рейтинг: +368

      orlovcar > Solist345345 3 минуты назад

      8 лямов на трансмаркете ценник

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