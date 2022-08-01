Бека-Бека попрощался с болельщиками «Локомотива»

Полузащитник Алексис Бека-Бека обратился к фанатам «Локомотива» перед уходом в «Ниццу».

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моeм сердце, в моей памяти.

Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за всe то, что вы сделали для меня.

В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы.

Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаeтесь в моeм сердце. Я вас люблю!» – говорится в обращении 21-летнего француза.