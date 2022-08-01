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    Бека-Бека попрощался с болельщиками «Локомотива»

    Полузащитник Алексис Бека-Бека обратился к фанатам «Локомотива» перед уходом в «Ниццу».

    «Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моeм сердце, в моей памяти.

    Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за всe то, что вы сделали для меня.

    В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы.

    Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаeтесь в моeм сердце. Я вас люблю!» – говорится в обращении 21-летнего француза.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • «Ницца» купила хавбека за 12+2 миллионов евро и 5% от суммы перепродажи.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3958

      Enter2006 1 час назад

      Вареле отправьте все эти сообщения, чтобы понимал как нормально нужно уходить с клубов а не как обезъяна.

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      Рейтинг: -93

      Fenix forever > Enter2006 9 минут назад

      а не как обезъяна.====В твоих словах присутствует расизм.
      Что скажешь ?

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