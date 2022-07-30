Суперкубок Германии. «Бавария» победила «Лейпциг» (5:3), Мане забил в дебютной игре

«Бавария» обыграла «Лейпциг» (5:3) в матче за Суперкубок Германии.

Нападающий Садио Мане отличился в дебютной игре за мюнхенский клуб.

«Бавария» в третий раз подряд выиграла Суперкубок Германии. Мюнхенцы завоевали этот трофей в десятый раз в истории и упрочили рекорд Германии.

Суперкубок Германии. Финал

РБ Лейпциг – Бавария – 3:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Мусиала, 14; 0:2 – Мане, 31; 0:3 – Павар, 45; 1:3 – Хальстенберг, 60; 1:4 – Гнабри, 66; 2:4 – Нкунку (с пенальти), 77; 3:4 – Ольмо, 89; 3:5 – Сане, 90+8.