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    Суперкубок Германии. «Бавария» победила «Лейпциг» (5:3), Мане забил в дебютной игре

    «Бавария» обыграла «Лейпциг» (5:3) в матче за Суперкубок Германии.

    Нападающий Садио Мане отличился в дебютной игре за мюнхенский клуб.

    «Бавария» в третий раз подряд выиграла Суперкубок Германии. Мюнхенцы завоевали этот трофей в десятый раз в истории и упрочили рекорд Германии.

    Суперкубок Германии. Финал

    РБ Лейпциг – Бавария – 3:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Мусиала, 14; 0:2 – Мане, 31; 0:3 – Павар, 45; 1:3 – Хальстенберг, 60; 1:4 – Гнабри, 66; 2:4 – Нкунку (с пенальти), 77; 3:4 – Ольмо, 89; 3:5 – Сане, 90+8.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2022 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1463

      Marley Bob 1 час назад

      Развеселая игра.хозяева проснулись только во втором тайме.а вот проблемы в обороне Баварии не могут не тревожить ее болельщиков.Де Лихт призван их устранить.посмотрим.

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