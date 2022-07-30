Циннбауэр назвал причины разгромного поражения «Локо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

— Вы обещали смелый футбол на «Зенит», но прессинг был не таким активным, как в матче с «Ростовом». Каким был план на игру?

— При всем уважении к «Ростову», сейчас у нас был более сильный соперник. Надо всегда стараться стиль игры подгонять под каждого конкретного соперника. И наш план на «Ростов» отличался от плана на «Зенит». Мы определили зону, из которой будем атаковать «Зенит», и планировали использовать ее.

— Что произошло после 64-й минуты? Потеря концентрации? Психологический надлом?

— Первый гол — следствие необязательной ошибки. Для меня ключевой момент — гол после травмы Ненахова, когда мы играли в меньшинстве. Изидор в том эпизоде играл позицию левого латераля.

Этот гол сорвал наш план на игру. Футболисты не поняли, почему так произошло. Они были обескуражены и, может быть, это их надломило. Но нам надо донести до игроков, что нельзя терять концентрацию и давать волю эмоциям.

Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол