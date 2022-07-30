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  • Циннбауэр назвал причины разгромного поражения «Локо» в матче с «Зенитом»

Циннбауэр назвал причины разгромного поражения «Локо» в матче с «Зенитом»

30 июля 2022, 22:35
3

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

— Вы обещали смелый футбол на «Зенит», но прессинг был не таким активным, как в матче с «Ростовом». Каким был план на игру?

— При всем уважении к «Ростову», сейчас у нас был более сильный соперник. Надо всегда стараться стиль игры подгонять под каждого конкретного соперника. И наш план на «Ростов» отличался от плана на «Зенит». Мы определили зону, из которой будем атаковать «Зенит», и планировали использовать ее.

— Что произошло после 64-й минуты? Потеря концентрации? Психологический надлом?

— Первый гол — следствие необязательной ошибки. Для меня ключевой момент — гол после травмы Ненахова, когда мы играли в меньшинстве. Изидор в том эпизоде играл позицию левого латераля.

Этот гол сорвал наш план на игру. Футболисты не поняли, почему так произошло. Они были обескуражены и, может быть, это их надломило. Но нам надо донести до игроков, что нельзя терять концентрацию и давать волю эмоциям.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Циннбауэр Йозеф
Комментарии (3)
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житель СПб
1659212151
Чепуха. Попытка придумать объективную причину. А на самом деле - команда развалилась. Это - недостаток тренера. Возможно потому, что разговаривая на ином языке, он психологически настроить игроков не может.
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Вомбат
1659213254
Ну, если для него ключевой эпизод - третий гол в его ворота, который был забит после травмы Ненахова, то пусть 1) объяснит, как игрок стартового состава, физически готовый и разогретый, может сломать себе берцовую кость на ровном месте, не касаясь соперника, и 2) спросит начальника своей команды почему тот сам не вбил номера Ненахова и его замены в световое табло, а велел это сделать резервному арбитру. Отметим, что Тимощук-то вбил номера своих игроков, и корона с него не свалилась.
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