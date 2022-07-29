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    Сафонов – о победе над «Уралом»: «Краснодар» не полностью выполнил план на игру»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил исход матча третьего тура РПЛ против «Урала» (3:1). Он не в полной мере доволен.

    «Безусловно, мы ждали эту победу. Я думаю, что в первом тайме дали много моментов создать сопернику. Второй тайм, думаю, прошел спокойнее, практически без моментов, не считая гола в конце игры.

    Я думаю, что полностью план мы не выполнили. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот», – сказал Сафонов.

    • Вратарь признан лучшим игроком матча.
    • У «Краснодара» после 3 туров 4 очка.
    • «Урал» идет без единого очка.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    29.07.2022 20:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +113

      Теркчанин 1 час назад

      автор не знает какой счет в матче? судья начудил конечно,но и урал не очень,такими темпами прямиком в пердив можно попасть

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      Рейтинг: +16667

      paracetamol 2 часа назад

      Разгрома не было, счет 3-1. Это во-первых. А во-вторых, не назначенный пен в ворота быков и два левых в ворота Урала, а также не засчитанный гол быкам - это нечто редко случающееся. Что-то опять случилось с нашими судьями, каждый год одно и то же!

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      Рейтинг: +2204

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Ионов вовсе не дельфин!

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      Рейтинг: +657

      Suvorov51 2 часа назад

      Полностью план на игру выполнил судья из ПРОМКВАСа, а выпросто играли настолько, насколько он вам позволял

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      Рейтинг: +65727

      portero 3 часа назад

      Счет 1:3 исправьте, красивый гол потеряли!!!

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      Рейтинг: +65727

      portero 3 часа назад

      Какой к чёрту разгром???

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      Рейтинг: +11236

      Алексей З 3 часа назад

      Ребята , вы не о чём. Какой там нафиг план , Москалёв - это ваш план.

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