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  • Сафонов – о победе над «Уралом»: «Краснодар» не полностью выполнил план на игру»

Сафонов – о победе над «Уралом»: «Краснодар» не полностью выполнил план на игру»

29 июля 2022, 20:53
6

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил исход матча третьего тура РПЛ против «Урала» (3:1). Он не в полной мере доволен.

«Безусловно, мы ждали эту победу. Я думаю, что в первом тайме дали много моментов создать сопернику. Второй тайм, думаю, прошел спокойнее, практически без моментов, не считая гола в конце игры.

Я думаю, что полностью план мы не выполнили. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот», – сказал Сафонов.

  • Вратарь признан лучшим игроком матча.
  • У «Краснодара» после 3 туров 4 очка.
  • «Урал» идет без единого очка.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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portero
1659119638
Какой к чёрту разгром???
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portero
1659119724
Счет 1:3 исправьте, красивый гол потеряли!!!
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СвинкаСправедливости
1659122203
Ионов вовсе не дельфин!
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paracetamol
1659123249
Разгрома не было, счет 3-1. Это во-первых. А во-вторых, не назначенный пен в ворота быков и два левых в ворота Урала, а также не засчитанный гол быкам - это нечто редко случающееся. Что-то опять случилось с нашими судьями, каждый год одно и то же!
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Теркчанин
1659123871
автор не знает какой счет в матче? судья начудил конечно,но и урал не очень,такими темпами прямиком в пердив можно попасть
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