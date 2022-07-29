Сафонов – о победе над «Уралом»: «Краснодар» не полностью выполнил план на игру»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил исход матча третьего тура РПЛ против «Урала» (3:1). Он не в полной мере доволен.
«Безусловно, мы ждали эту победу. Я думаю, что в первом тайме дали много моментов создать сопернику. Второй тайм, думаю, прошел спокойнее, практически без моментов, не считая гола в конце игры.
Я думаю, что полностью план мы не выполнили. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот», – сказал Сафонов.
- Вратарь признан лучшим игроком матча.
- У «Краснодара» после 3 туров 4 очка.
- «Урал» идет без единого очка.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»