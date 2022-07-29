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    Малком объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решил заключить новое соглашение с клубом.

    Неделю назад стороны продлили контракт до 30 июня 2027 года.

    «Продлил соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростертыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон.

    Если мы говорим о «Зените», то мне помогали буквально все и во всем. От тренерского и административного штабов, до поваров и всего персонала базы.

    Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт на пять лет.

    С первого же дня все учитывали, что мне нужно для адаптации. Потом тоже очень поддерживали и деликатно восстанавливали после травмы, за что отдельное спасибо врачам.

    Но хочу сказать, что уважение – это процесс взаимный. С моей стороны я делаю всe, чтобы выражать его через помощь команде в достижении наших целей», – заявил бразилец.

    • В 2019 году «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • С тех пор вингер забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 78 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4554

      Беспонтий 39 минут назад

      "деликатно восстанавливали после травмы, за что отдельное спасибо врачам"

      спасибо если от души
      хотя улыбка конечно у тебя не фальшивая

      4
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      Рейтинг: +6214

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      Скорее бы уже УЕФА начал принимать самостоятельные решения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Ill Ich 54 минуты назад

      Игрок атаки, приобретённый за большие ( по меркам РПЛ ) деньги должен совершать гораздо больше результативных действий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      кастрюлька > Ill Ich 19 минут назад

      Вы - 7 : 1 ?

      0
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      Рейтинг: +24525

      bset 57 минут назад

      "Бабки, бабки, с..., бабки!" - прокомментировал продление контракта Малком.

      0
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      Рейтинг: +1744

      lek! > bset 43 минуты назад

      За сухарики кто нибудь играет ?

      1
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