Малком объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решил заключить новое соглашение с клубом.

Неделю назад стороны продлили контракт до 30 июня 2027 года.

«Продлил соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростертыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон.

Если мы говорим о «Зените», то мне помогали буквально все и во всем. От тренерского и административного штабов, до поваров и всего персонала базы.

Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт на пять лет.

С первого же дня все учитывали, что мне нужно для адаптации. Потом тоже очень поддерживали и деликатно восстанавливали после травмы, за что отдельное спасибо врачам.

Но хочу сказать, что уважение – это процесс взаимный. С моей стороны я делаю всe, чтобы выражать его через помощь команде в достижении наших целей», – заявил бразилец.

В 2019 году «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

С тех пор вингер забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 78 матчах.

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