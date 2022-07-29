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    Кутателадзе перешел из «Спартака» во французский клуб

    Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе продолжит карьеру во Франции.

    «Родез» объявил о подписании с 21-летним футболистом контракта до 2024 года.

    Форвард сменил команду на правах свободного агента.

    Новичок «Родеза» взял себе 23-й игровой номер.

    • До «Спартака» Кутателадзе выступал за молодежные команды «Лилля», «ПСЖ» и «Анжи».
    • За основу москвичей он так и не дебютировал.
    • «Родез» – клуб из французской Лиги 2.

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    Источник: сайт «Родеза»

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