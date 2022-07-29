Кутателадзе перешел из «Спартака» во французский клуб

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе продолжит карьеру во Франции.
«Родез» объявил о подписании с 21-летним футболистом контракта до 2024 года.
Форвард сменил команду на правах свободного агента.
Новичок «Родеза» взял себе 23-й игровой номер.
- До «Спартака» Кутателадзе выступал за молодежные команды «Лилля», «ПСЖ» и «Анжи».
- За основу москвичей он так и не дебютировал.
- «Родез» – клуб из французской Лиги 2.
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Источник: сайт «Родеза»