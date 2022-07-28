«Химки» расторгли контракт с вратарем Генераловым

«Химки» объявили об уходе из клуба голкипера Егора Генералова.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провeл в клубе. Всегда чувствовал себя здесь, как дома, мне было очень комфортно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всему административному персоналу и, конечно, парням за это время.
Рад, что стал причастен к историческому событию для клуба, когда мы играли в финале Кубка и вышли в Премьер-лигу.
Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом!» – сказал Генералов.
- 29-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года.
- Он провел 11 матчей и пропустил 6 голов.
- Генералов продолжит карьеру в «Минске».
Источник: сайт «Химок»