«Химки» расторгли контракт с вратарем Генераловым

«Химки» объявили об уходе из клуба голкипера Егора Генералова.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провeл в клубе. Всегда чувствовал себя здесь, как дома, мне было очень комфортно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всему административному персоналу и, конечно, парням за это время.

Рад, что стал причастен к историческому событию для клуба, когда мы играли в финале Кубка и вышли в Премьер-лигу.

Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом!» – сказал Генералов.