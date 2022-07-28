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    «Химки» расторгли контракт с вратарем Генераловым

    «Химки» объявили об уходе из клуба голкипера Егора Генералова.

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    «Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провeл в клубе. Всегда чувствовал себя здесь, как дома, мне было очень комфортно. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всему административному персоналу и, конечно, парням за это время.

    Рад, что стал причастен к историческому событию для клуба, когда мы играли в финале Кубка и вышли в Премьер-лигу.

    Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом!» – сказал Генералов.

    • 29-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года.
    • Он провел 11 матчей и пропустил 6 голов.
    • Генералов продолжит карьеру в «Минске».

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    Источник: сайт «Химок»

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    28.07.2022 22:36
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