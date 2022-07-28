«Барселона» объявила о договоренности по трансферу Кунде

«Барселона» официально согласовала переход центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.
Сделка будет завершена, когда 23-летний француз пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.
Ожидается, что зарплата футболиста в каталонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.
- Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.
- За 3 сезона он провел 133 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
- На центрбека также претендовал «Челси».
Источник: сайт «Барселоны»