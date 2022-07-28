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    «Барселона» объявила о договоренности по трансферу Кунде

    «Барселона» официально согласовала переход центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

    Сделка будет завершена, когда 23-летний француз пройдет медосмотр и подпишет контракт.

    Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.

    Ожидается, что зарплата футболиста в каталонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

    • Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года.
    • За 3 сезона он провел 133 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
    • На центрбека также претендовал «Челси».

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1814

      Vladarg 35 минут назад

      столько старания приложила для осуществления этого трансфера Барса..посмотрим насколько это оправдано.так сложилось,что французы в стане гранатовых не очень..

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