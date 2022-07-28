«Барселона» объявила о договоренности по трансферу Кунде

«Барселона» официально согласовала переход центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Сделка будет завершена, когда 23-летний француз пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Сообщалось, что «Барса» заплатит за новичка 50+10 миллионов евро.

Ожидается, что зарплата футболиста в каталонском клубе составит 6 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.