Канчельскис предположил, когда закончится отстранение России от международных матчей

Что бы провести ЧЕ-2024 в Германии, нужно будет иметь много денег. А в Германии после зимы 22-23 денег не будет.
Вот и поглядим, как Германия проведёт ЧЕ-2024.)))
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что отстранение России от международных соревнований продлится до 2028 года.
«Думаю, через шесть лет наша сборная и российские клубы будут вновь играть в Европе. Должно минимум пройти два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки.
Должно пройти время, поэтому железно, минимум до 2028 года, нас никуда не вернут. Шесть лет — наш срок», – сказал Канчельскис.
- Дисквалификация российских клубов действует до конца сезона-2022/23.
- CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение.