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    Канчельскис предположил, когда закончится отстранение России от международных матчей

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что отстранение России от международных соревнований продлится до 2028 года.

    «Думаю, через шесть лет наша сборная и российские клубы будут вновь играть в Европе. Должно минимум пройти два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки.

    Должно пройти время, поэтому железно, минимум до 2028 года, нас никуда не вернут. Шесть лет — наш срок», – сказал Канчельскис.

    • Дисквалификация российских клубов действует до конца сезона-2022/23.
    • CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 00:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6632

      Владислав Vlad 1 час назад

      Что бы провести ЧЕ-2024 в Германии, нужно будет иметь много денег. А в Германии после зимы 22-23 денег не будет.
      Вот и поглядим, как Германия проведёт ЧЕ-2024.)))

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      Рейтинг: +1849

      Vitaga 1 час назад

      реальные сроки. хотя может и затянуться до 30го года. если выборы 24го принесут прежний результат а они его принесут

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