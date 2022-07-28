Канчельскис предположил, когда закончится отстранение России от международных матчей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что отстранение России от международных соревнований продлится до 2028 года.

«Думаю, через шесть лет наша сборная и российские клубы будут вновь играть в Европе. Должно минимум пройти два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки.

Должно пройти время, поэтому железно, минимум до 2028 года, нас никуда не вернут. Шесть лет — наш срок», – сказал Канчельскис.