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  • Канчельскис предположил, когда закончится отстранение России от международных матчей

Канчельскис предположил, когда закончится отстранение России от международных матчей

28 июля 2022, 00:55
4

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что отстранение России от международных соревнований продлится до 2028 года.

«Думаю, через шесть лет наша сборная и российские клубы будут вновь играть в Европе. Должно минимум пройти два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки.

Должно пройти время, поэтому железно, минимум до 2028 года, нас никуда не вернут. Шесть лет — наш срок», – сказал Канчельскис.

  • Дисквалификация российских клубов действует до конца сезона-2022/23.
  • CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Vitaga
1658959409
реальные сроки. хотя может и затянуться до 30го года. если выборы 24го принесут прежний результат а они его принесут
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Владислав Vlad
1658960384
Что бы провести ЧЕ-2024 в Германии, нужно будет иметь много денег. А в Германии после зимы 22-23 денег не будет. Вот и поглядим, как Германия проведёт ЧЕ-2024.)))
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Форвард 79
1658981935
Когда вернут, конда вернут... Не надо так переживать! Не велика потеря! Это не главное в жизни!
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neveldomha
1658988122
Стоит уже букмекерам ставки принимать
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