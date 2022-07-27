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    Умяров: «Кому-то выгодно засадить Ларина»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об участии в заседании Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Умяров – воспитанник «Чертаново».
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

    «Количество людей на заседании не удивило, могло быть больше. Если бы суд был в 50 раз больше, можно было бы всю академию собрать.

    Видите, кому-то, значит, выгодно засадить Николая Юрьевича. Кому он мог перейти дорогу? Не знаю, спросите у Николая Юрьевича», – сказал Умяров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    27.07.2022 21:59
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