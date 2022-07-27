Умяров: «Кому-то выгодно засадить Ларина»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об участии в заседании Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Умяров – воспитанник «Чертаново».

При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

«Количество людей на заседании не удивило, могло быть больше. Если бы суд был в 50 раз больше, можно было бы всю академию собрать.

Видите, кому-то, значит, выгодно засадить Николая Юрьевича. Кому он мог перейти дорогу? Не знаю, спросите у Николая Юрьевича», – сказал Умяров.