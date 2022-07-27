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    «Спартак» отпустил двух игроков на суд по делу Ларина

    Продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. На очередное заседание пришли игроки «Спартака»: Антон Зиньковский и Наиль Умяров.

    «Спасибо футболистам, что приехали поддержать. Спасибо «Спартаку», что пошли навстречу и отпустили Умярова и Зиньковского.

    Мне не с руки ругаться с Москомспортом. От их позиции может зависеть приговор на суде. Надеюсь на нейтральную позицию. Игроки мне сказали, что удивлены позицией представителя Москомспорта. Я продолжаю верить в положительный исход. Конечно, я не хочу в тюрьму. Но все, что происходит со мной после 13 лет работы в «Чертаново» — это несправедливо. Мои шансы 50/50. Если так можно назвать, позитив — это условный срок», – сказал Ларин.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Умяров и Зиньковский – воспитанники «Чертаново».
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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