«Спартак» отпустил двух игроков на суд по делу Ларина

Продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. На очередное заседание пришли игроки «Спартака»: Антон Зиньковский и Наиль Умяров.
«Спасибо футболистам, что приехали поддержать. Спасибо «Спартаку», что пошли навстречу и отпустили Умярова и Зиньковского.
Мне не с руки ругаться с Москомспортом. От их позиции может зависеть приговор на суде. Надеюсь на нейтральную позицию. Игроки мне сказали, что удивлены позицией представителя Москомспорта. Я продолжаю верить в положительный исход. Конечно, я не хочу в тюрьму. Но все, что происходит со мной после 13 лет работы в «Чертаново» – это несправедливо. Мои шансы 50/50. Если так можно назвать, позитив – это условный срок», – сказал Ларин.
- Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
- Умяров и Зиньковский – воспитанники «Чертаново».
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»