«Спартак» отпустил двух игроков на суд по делу Ларина

Продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. На очередное заседание пришли игроки «Спартака»: Антон Зиньковский и Наиль Умяров.

«Спасибо футболистам, что приехали поддержать. Спасибо «Спартаку», что пошли навстречу и отпустили Умярова и Зиньковского.

Мне не с руки ругаться с Москомспортом. От их позиции может зависеть приговор на суде. Надеюсь на нейтральную позицию. Игроки мне сказали, что удивлены позицией представителя Москомспорта. Я продолжаю верить в положительный исход. Конечно, я не хочу в тюрьму. Но все, что происходит со мной после 13 лет работы в «Чертаново» – это несправедливо. Мои шансы 50/50. Если так можно назвать, позитив – это условный срок», – сказал Ларин.