Игроки «Жетысу» пожаловались на перегар от тренерского штаба

Футболисты казахстанского «Жетысу» (второй по силе дивизион) сообщили СМИ, что их тренерский штаб работает в нетрезвом виде или по крайней мере с похмелья.

«Весeлые новости приходят из расположения клуба Первой лиги «Жетысу». По сообщениям футболистов талдыкорганской команды, на каждой тренировке и теоретическом занятии им приходится заниматься в сопровождении устойчивого запаха перегара, доносящегося от кого-то из представителей тренерского штаба», – написал источник.