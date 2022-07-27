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    Игроки «Жетысу» пожаловались на перегар от тренерского штаба

    Футболисты казахстанского «Жетысу» (второй по силе дивизион) сообщили СМИ, что их тренерский штаб работает в нетрезвом виде или по крайней мере с похмелья.

    «Весeлые новости приходят из расположения клуба Первой лиги «Жетысу». По сообщениям футболистов талдыкорганской команды, на каждой тренировке и теоретическом занятии им приходится заниматься в сопровождении устойчивого запаха перегара, доносящегося от кого-то из представителей тренерского штаба», – написал источник.

    • Перед «Жетысу» стоит задача вернуться в КПЛ по итогам сезона.
    • Сейчас «Жетысу» идет на 9-м месте в таблице.
    • В 2011 году «Жетысу» финишировал в КПЛ на 2-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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