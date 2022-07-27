«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина и не платить ему остаток зарплаты по контракту

В Италии сообщили, что «Фиорентина» заморозила контракт (действует до 2024 года) с нападающим Александром Кокориным.

Желание клуба – избавиться от футболиста, расторгнуть контракт, причем без выплаты оставшейся по контракту суммы (3,6 миллиона евро).

Сторона Кокорина с этим не согласна и не намерена давать добро на разрыв контракта и отказываться от причитающейся зарплаты.

«Фиорентина» не взяла Кокорина на сборы.

Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»