«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина и не платить ему остаток зарплаты по контракту

В Италии сообщили, что «Фиорентина» заморозила контракт (действует до 2024 года) с нападающим Александром Кокориным.
Желание клуба – избавиться от футболиста, расторгнуть контракт, причем без выплаты оставшейся по контракту суммы (3,6 миллиона евро).
Сторона Кокорина с этим не согласна и не намерена давать добро на разрыв контракта и отказываться от причитающейся зарплаты.
- «Фиорентина» не взяла Кокорина на сборы.
- Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»
Источник: Fiorentina.it