«Фиорентина» не включила Кокорина в число участников сборов

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не включен клубом в число участников ближайших сборов. Они пройдут в Австрии и Испании.

Итальянцы будут тренироваться в количестве 29 человек. Почему нет Кокорина, не уточняется.

«Фиорентина» стартует в 1-м туре Серии А 14 августа против «Кремонезе».

Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»