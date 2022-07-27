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    «Фиорентина» не включила Кокорина в число участников сборов

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не включен клубом в число участников ближайших сборов. Они пройдут в Австрии и Испании.

    Итальянцы будут тренироваться в количестве 29 человек. Почему нет Кокорина, не уточняется.

    • «Фиорентина» стартует в 1-м туре Серии А 14 августа против «Кремонезе».
    • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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