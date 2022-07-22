Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

Не планирует расторгать контракт.

Этот текст выходит 22 июля, что значит: с момента перехода Александра Кокорина в «Фиорентину» прошел 541 день. Его статистика в команде, мягко говоря, не очень: 11 матчей, 0 голевых действий, 2 желтых карточки и 216 минут на поле за полтора года во всех турнирах. Сейчас у Кокорина остается 2 года до конца контракта, и его будущее не определено: на фоне повреждений появились слухи, что клуб в ближайшее время расстанется с ним.

Что со здоровьем Кокорина прямо сейчас

Сайт Transfermarkt фиксирует несколько болячек у Кокорина за все время в «Фиорентине»:

06.03.21 – 03.05.21 (58 дней) – травма бедра;

17.10.21 – 28.11.21 (42 дня) – мышечная усталость;

09.02.22 – 04.03.22 (23 дня) – мышечная травма;

08.07.22 – 22.07.22 (14 дней) – коронавирус.

Еще в конце мая агент Кокорина заявил, что Кокорин скоро начнет подготовку к сезону. Чуть позже к обсуждению Кокорина подключился его массажист Сергей Колесников:

12 июля: «Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, – совсем другое»;

15 июля: «По поводу травм: у Саши их не было. Последние три месяца он был в форме и готов. Это показала игра с «Наполи», но после этого сел на лавочку, и его не выпускали вообще, даже на минуту. Возвращение в Россию? У Кокорина еще два года контракт, он не играет, его не видит никто. Как игрок он как будто не существует. Кокорин в хорошей форме, до отпуска был в порядке, это я точно знаю».

После коронавируса Кокорин вернулся в «Фиорентину». И уже 22 июля был в Моэне, где команда проводит свой тренировочный сбор (ниже – фотография журналиста Fiorentina.news Стефано Дель Короны). Правда, пока что пишут, что Кокорин тренируется отдельно от команды.

Что говорят в «Фиорентине»

С середины мая итальянские медиа обсуждают будущее Кокорина в «Фиорентине». В июне выступил президент «Фиорентины» Рокко Комиссо и рассказал об общих зарплатах в клубе, включая молодых игроков и сотрудников. Общая сумма, которую выделяет «Фиорентина» на зарплаты – 80 млн евро в год. У Кокорина одна из самых больших зарплат – 1,8 млн евро. В команде больше только у Николы Миленковича (3 млн евро), Нико Гонсалеса (2,5), Софьяна Амрабата (2), Гаэтано Кастровилли (2) – и только потом идет Кокорин.

В конце мая некоторые боссы «Фиорентины» провели пресс-конференцию, на которой затронули тему летнего трансферного окна. Технический директор Николас Бурдиссо (когда-то выступал за «Интер», «Рому», «Торино» и «Дженоа») рассказал о планах разгрузит зарплатную ведомость. Когда Бурдиссо спросили о Кокорине, тот лишь пожал плечами: «Мы бы хотели, чтобы он показывал свой 100-процентный уровень, и надеемся, что это произойдет. Но ничего обещать и говорить про его будущее я не буду».

18 июля на вопросы журналистов отвечал спортдир «Фиорентины» Даниэле Праде. Один касался Александра Кокорина. Вот его слова: «Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но реальность такая: в последнее время он тренируемся хорошо. И поэтому перед принятием каких-либо решений мы хотим оценить ситуацию».

А вот что еще Праде говорил о Кокорине (чуть ранее): «В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию сторон. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы».

Если Праде говорит, что операция по расторжению контракта с Кокориным была и закончилась не очень удачно, то его агент надеется на другой. Он отмечает, что Кокорин не собирается разрывать контракт с клубом и планирует и дальше показывать себя на тренировках.