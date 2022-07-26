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    Сафонов мог перейти в клуб из АПЛ несколько лет назад

    Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты.

    – По вашему мнению, больше или меньше российских легионеров будет играть за рубежом в ближайшее время?

    – Тяжелый вопрос. Мало европейских клубов смотрят за российским чемпионатом. Очень мало. Я знаю, что наш главный тренер хотел пригласить вингера одного из России, но не получилось. То есть никакая политическая обстановка не мешает, решает только квалификация футболиста.

    Смотреть надо в контексте определенного игрока, готов ли он выступать на уровне чемпионата Шотландии. Наш чемпионат сейчас на девятом месте по силе и прогрессирует из года в год. Играют очень крепкие парни. В командах первой, второй лиги выходят такие машины: все накаченные, бегут, прут.

    – Какой совет дали бы российским футболистам, которые имеют предложение из-за рубежа?

    – Ехать. Коротко и ясно – ехать.

    – Назовите российских футболистов, которые могли бы сейчас отправиться в Европу. Желательно вратаря, фамилию которого, наверное, все уже знают.

    – Я так понимаю, речь про Матвея Сафонова. У него, кстати, пару лет назад был вариант в АПЛ. Если бы он тогда уехал, сделал бы большой шаг.

    • В прошлом сезоне 23-летний Сафонов пропустил 27 голов в 27 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
    • Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 23:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1286

      moskowcity-petrv 1 минуту назад

      Шлак всякий выкладывают,кто что мог, но не смог

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