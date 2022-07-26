Сафонов мог перейти в клуб из АПЛ несколько лет назад

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты.

– По вашему мнению, больше или меньше российских легионеров будет играть за рубежом в ближайшее время?

– Тяжелый вопрос. Мало европейских клубов смотрят за российским чемпионатом. Очень мало. Я знаю, что наш главный тренер хотел пригласить вингера одного из России, но не получилось. То есть никакая политическая обстановка не мешает, решает только квалификация футболиста.

Смотреть надо в контексте определенного игрока, готов ли он выступать на уровне чемпионата Шотландии. Наш чемпионат сейчас на девятом месте по силе и прогрессирует из года в год. Играют очень крепкие парни. В командах первой, второй лиги выходят такие машины: все накаченные, бегут, прут.

– Какой совет дали бы российским футболистам, которые имеют предложение из-за рубежа?

– Ехать. Коротко и ясно – ехать.

– Назовите российских футболистов, которые могли бы сейчас отправиться в Европу. Желательно вратаря, фамилию которого, наверное, все уже знают.

– Я так понимаю, речь про Матвея Сафонова. У него, кстати, пару лет назад был вариант в АПЛ. Если бы он тогда уехал, сделал бы большой шаг.