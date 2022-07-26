В Англии узнали, зачем 80-летний Фергюсон приехал на базу «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил базу клуба в Кэррингтоне.

Однако его приезд не связан с попыткой сохранить форварда Криштиану Роналду. Причина визита – участие в регулярном заседании руководства.

Источник утверждает, что приезд 80-летнего Фергюсона не пересекается с персоной Роналду, который хочет покинуть «МЮ» ради выступления в Лиге чемпионов.