В Англии узнали, зачем 80-летний Фергюсон приехал на базу «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил базу клуба в Кэррингтоне.
Однако его приезд не связан с попыткой сохранить форварда Криштиану Роналду. Причина визита – участие в регулярном заседании руководства.
Источник утверждает, что приезд 80-летнего Фергюсона не пересекается с персоной Роналду, который хочет покинуть «МЮ» ради выступления в Лиге чемпионов.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Sky Sports