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    В Англии узнали, зачем 80-летний Фергюсон приехал на базу «МЮ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил базу клуба в Кэррингтоне.

    Однако его приезд не связан с попыткой сохранить форварда Криштиану Роналду. Причина визита – участие в регулярном заседании руководства.

    Источник утверждает, что приезд 80-летнего Фергюсона не пересекается с персоной Роналду, который хочет покинуть «МЮ» ради выступления в Лиге чемпионов.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: Sky Sports

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