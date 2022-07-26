Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед», Фергюсон тоже на базе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в Англию.

Ожидается, что сегодня 37-летний футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем проведет переговоры по поводу будущего.

В частности, португалец встретится с новым тренером Эриком тен Хагом.

На клубной базе также присутствует Алекс Фергюсон.