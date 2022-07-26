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    Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед», Фергюсон тоже на базе

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в Англию.

    Ожидается, что сегодня 37-летний футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем проведет переговоры по поводу будущего.

    В частности, португалец встретится с новым тренером Эриком тен Хагом.

    На клубной базе также присутствует Алекс Фергюсон.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7355

      серега кашин 1 час назад

      роналду сейчас уже не велик и ему пора с этим мириться

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      Рейтинг: +630

      Lipatoff 1 час назад

      Ошибку сделал МЮ, когда его подписал, навряд ли ему удастся ещё раз поднять над собой ушастого, доиграл бы в МЮ, вроде тренер толковый пришёл, должен наладить химию в команде

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      Рейтинг: +3021

      acor94 2 часа назад

      Решают у кого яйца круче. Роналду как раз себе вкокол на днях ещё парочку!

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