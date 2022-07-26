Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед», Фергюсон тоже на базе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в Англию.
Ожидается, что сегодня 37-летний футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем проведет переговоры по поводу будущего.
В частности, португалец встретится с новым тренером Эриком тен Хагом.
На клубной базе также присутствует Алекс Фергюсон.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Sky Sports