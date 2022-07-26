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    Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что он попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть нападающего Лионеля Месси.

    «Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лео в «Барселону». У него контракт с «ПСЖ», так что это невозможно. Посмотрим, что будет в будущем.

    Лапорта надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена», – сказал Хави.

    • Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» год назад как свободный агент.
    • С «ПСЖ» Месси выиграл Лигу 1.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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