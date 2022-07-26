Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что он попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть нападающего Лионеля Месси.

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лео в «Барселону». У него контракт с «ПСЖ», так что это невозможно. Посмотрим, что будет в будущем.

Лапорта надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена», – сказал Хави.