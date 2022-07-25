Хави попросил вернуть Месси в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть нападающего Лионеля Месси.

По информации Sport.es, экс-партнер Месси по каталонскому клубу хочет вернуть аргентинца, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

Соглашение 35-летнего футболиста с парижским клубом действует до 2023 года. В контракте предусмотрена опция продления.