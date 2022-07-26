Варела покинул базу «Динамо». Он не попрощался с командой («СЭ»)

Защитник Гильермо Варела забрал вещи с базы «Динамо».
По информации «СЭ», уругваец не попрощался с командой перед отъездом. Он говорил только с теми, кто случайно встретился ему на пути.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Он хочет перейти во «Фламенго».
- Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт
Источник: «Спорт-Экспресс»