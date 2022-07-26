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  • Варела покинул базу «Динамо». Он не попрощался с командой («СЭ»)

Варела покинул базу «Динамо». Он не попрощался с командой («СЭ»)

26 июля 2022, 08:11
1

Защитник Гильермо Варела забрал вещи с базы «Динамо».

По информации «СЭ», уругваец не попрощался с командой перед отъездом. Он говорил только с теми, кто случайно встретился ему на пути.

  • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
  • Он хочет перейти во «Фламенго».
  • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Динамо Варела Гильермо
Комментарии (1)
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Enter2006
1658815110
Вот и показал своё гнилое нутро окончательно.
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