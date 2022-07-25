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    Семин прокомментировал ситуацию с побегом Варелы из «Динамо»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о том, что защитник «Динамо» Гильермо Варела тайно покинул расположение клуба.

    «У «Динамо» в обороне есть определенные проблемы и Варела был один из лучших игроков. Без него команде будет явно сложнее.

    У иностранных футболистов есть соответствующие условия для того, чтобы уйти в любое время, этим пользуются агенты. Сейчас нужно делать акцент на российских игроков, потому что тот, кто имеет в составе или приглашает иностранцев, подвергают себя большому риску.

    Если для футболиста и агента будут лучшие условия, хороший контракт, то игрок всегда уйдет. Мы должны воспринимать это как данное и по-своему реагировать.

    Те легионеры, которые будут иметь лучшие условия при переходе в другие клубы, легко уйдут, которые не имеют – не уйдут», – сказал Семин.

    • Варела хочет перейти во «Фламенго».
    • Контракт уругвайца с «Динамо» истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5313

      AtticusFinch 44 минуты назад

      Про какой побег здесь речь? ФИФА разрешила, а значит всё официально

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