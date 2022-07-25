Семин прокомментировал ситуацию с побегом Варелы из «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о том, что защитник «Динамо» Гильермо Варела тайно покинул расположение клуба.

«У «Динамо» в обороне есть определенные проблемы и Варела был один из лучших игроков. Без него команде будет явно сложнее.

У иностранных футболистов есть соответствующие условия для того, чтобы уйти в любое время, этим пользуются агенты. Сейчас нужно делать акцент на российских игроков, потому что тот, кто имеет в составе или приглашает иностранцев, подвергают себя большому риску.

Если для футболиста и агента будут лучшие условия, хороший контракт, то игрок всегда уйдет. Мы должны воспринимать это как данное и по-своему реагировать.

Те легионеры, которые будут иметь лучшие условия при переходе в другие клубы, легко уйдут, которые не имеют – не уйдут», – сказал Семин.

Варела хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с «Динамо» истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт