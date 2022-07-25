Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Хохлов назвал Варелу негодяем из-за отъезда из «Динамо» ночью

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

    «Естественно, когда на игрока рассчитывают, а он уходит – это потеря для команды. Однако, если человек поступает таким образом, то нужно просто забыть про него, а при подписании последующих контрактов вносить в соглашения какие-то пункты во избежание подобных ситуаций.

    А вообще, избавились от негодяя – и хорошо. Видимо, так и должно быть.

    При этом за него платили деньги, то есть, просто так отпускать его не совсем верно. Хочешь покинуть команду – окей, садись за стол переговоров и решайте вопрос в цивилизованной форме, а не сбегай ночью», – сказал Хохлов/

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
    • За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

    Новости по теме
    Нигматуллин: «Поступок Варелы – предательство. Он выбивает контракт пожирнее»
    Кобелев: «Варела – предатель! Я бы его выгнал из «Динамо»!» 2
    Фомин – об уходе Варелы: «Удивлен, что он так поступил и не попрощался» 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Житель планетв Земля 2 часа назад

      Ну вот Варела вернулся за вещами. Днем....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1850

      fakeid 2 часа назад

      Хохлов назвал Варелу негодяем из-за отъезда из «Локомотива» ночью

      нда? а когда он успел оформить трансфер туда из динамы?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1635

      anri1703 > fakeid 2 часа назад

      торопились напечатать,или редактор в отпуске на бомбардире это норм

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11