Хохлов назвал Варелу негодяем из-за отъезда из «Динамо» ночью

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

«Естественно, когда на игрока рассчитывают, а он уходит – это потеря для команды. Однако, если человек поступает таким образом, то нужно просто забыть про него, а при подписании последующих контрактов вносить в соглашения какие-то пункты во избежание подобных ситуаций.

А вообще, избавились от негодяя – и хорошо. Видимо, так и должно быть.

При этом за него платили деньги, то есть, просто так отпускать его не совсем верно. Хочешь покинуть команду – окей, садись за стол переговоров и решайте вопрос в цивилизованной форме, а не сбегай ночью», – сказал Хохлов.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Он хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт