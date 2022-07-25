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Юран раскрыл подробности конфликта с Мирзовым

25 июля 2022, 15:53
1

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о конфликте с нападающим Резиуаном Мирзовым.

— Почему у вас случился конфликт с Мирзовым?

— У него спросите, в чем проблема.

— Он правда был недоволен, что вы выпустили Садыгова на игру с ЦСКА?

— Это решение тренера. Мало ли, чем он недоволен?! Он может быть недоволен погодой, но это не значит, что он не выйдет на улицу, если ему надо купить хлеб. Да и мне он ничего не высказывал.

— Вы говорили, что он большого мнения о себе.

— Я сказал, что, если у человека завышенная самооценка, ему нужно искать другой клуб, например, «Зенит». Почему он здесь играет, не пойдет сразу в «Барселону»? У нас здесь коллектив — все должны одинаково работать.

— По вашей тональности мы понимаем: Мирзов в «Химках» надолго не останется.

— Почему не останется?! Я же говорю, у меня нет с ним конфликта. Есть требования. Кто их выполняет — тот в команде. Я вообще противник тлеющих конфликтов с игроками — если возникает проблема, предпочитаю сразу сесть, пообщаться и решить ее — каким бы ни было это решение.У Резиуана контракт.

Да, он пропустил, по сути, оба сбора — только в конце второго присоединился к общей группе. Любому футболисту — будь то Марадона или Месси — нужна оптимальная физическая форма. Он ее и набирает. Мы знаем, как он умеет играть, но нужно соответствующее состояние.

  • Сообщалось, что в мае Мирзов не полетел на матч со «СКА-Хабаровском» из-за конфликта с Юраном.
  • В июне клуб выкупил игрока у «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Мирзов Резиуан Юран Сергей
Комментарии (1)
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Enter2006
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Да всё проще намного. Упёртые лидеры с достаточно непростым характером, хоть Юран хоть Мирзов! Вот и из-за характера конфликты. А так достойные люди. Хватит сраться уже между собой, выпускайте свою энергию в мирное русло и двигайте клуб по таблице РПЛ вверх!
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