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    Юран раскрыл подробности конфликта с Мирзовым

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о конфликте с нападающим Резиуаном Мирзовым.

    — Почему у вас случился конфликт с Мирзовым?

    — У него спросите, в чем проблема.

    — Он правда был недоволен, что вы выпустили Садыгова на игру с ЦСКА?

    — Это решение тренера. Мало ли, чем он недоволен?! Он может быть недоволен погодой, но это не значит, что он не выйдет на улицу, если ему надо купить хлеб. Да и мне он ничего не высказывал.

    — Вы говорили, что он большого мнения о себе.

    — Я сказал, что, если у человека завышенная самооценка, ему нужно искать другой клуб, например, «Зенит». Почему он здесь играет, не пойдет сразу в «Барселону»? У нас здесь коллектив — все должны одинаково работать.

    — По вашей тональности мы понимаем: Мирзов в «Химках» надолго не останется.

    — Почему не останется?! Я же говорю, у меня нет с ним конфликта. Есть требования. Кто их выполняет — тот в команде. Я вообще противник тлеющих конфликтов с игроками — если возникает проблема, предпочитаю сразу сесть, пообщаться и решить ее — каким бы ни было это решение.У Резиуана контракт.

    Да, он пропустил, по сути, оба сбора — только в конце второго присоединился к общей группе. Любому футболисту — будь то Марадона или Месси — нужна оптимальная физическая форма. Он ее и набирает. Мы знаем, как он умеет играть, но нужно соответствующее состояние.

    • Сообщалось, что в мае Мирзов не полетел на матч со «СКА-Хабаровском» из-за конфликта с Юраном.
    • В июне клуб выкупил игрока у «Спартака».

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    Источник: Sport24

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