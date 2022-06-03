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«Химки» подтвердили выкуп Мирзова у «Спартака»

3 июня 2022, 15:11
1

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что права на Резиуана Мирзова уже принадлежат подмосковному клубу.

«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему.

Это касается всех футболистов. Как команда соберется, выслушаем позицию Сергея Николаевича Юрана по будущему каждого футболиста. Это будет одним из ключевых факторов», – сказал Терюшков.

  • Мирзов выступает за «Химки» с октября 2020 года.
  • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
  • По данным Transfermarkt, «Спартак» отпустил игрока бесплатно.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (1)
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zigbert
1654285650
С Юраном у него постоянные конфликты. Единственная выгода - бесплатное приобретение.
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