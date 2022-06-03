«Химки» подтвердили выкуп Мирзова у «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что права на Резиуана Мирзова уже принадлежат подмосковному клубу.
«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему.
Это касается всех футболистов. Как команда соберется, выслушаем позицию Сергея Николаевича Юрана по будущему каждого футболиста. Это будет одним из ключевых факторов», – сказал Терюшков.
- Мирзов выступает за «Химки» с октября 2020 года.
- Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
- По данным Transfermarkt, «Спартак» отпустил игрока бесплатно.
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Источник: «Спорт-Экспресс»