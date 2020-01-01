Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

«Химки» подтвердили выкуп Мирзова у «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что права на Резиуана Мирзова уже принадлежат подмосковному клубу.

«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему.

Это касается всех футболистов. Как команда соберется, выслушаем позицию Сергея Николаевича Юрана по будущему каждого футболиста. Это будет одним из ключевых факторов», – сказал Терюшков.

  • Мирзов выступает за «Химки» с октября 2020 года.
  • Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
  • По данным Transfermarkt, «Спартак» отпустил игрока бесплатно.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«Химки» объявили об уходе трех игроков
Губерниев: «Жиркову пора становиться тренером, а Мамаеву рано заканчивать карьеру» 1
«Химки» объявили об уходе Жиркова и Мамаева 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11