«Химки» подтвердили выкуп Мирзова у «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что права на Резиуана Мирзова уже принадлежат подмосковному клубу.

«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему.

Это касается всех футболистов. Как команда соберется, выслушаем позицию Сергея Николаевича Юрана по будущему каждого футболиста. Это будет одним из ключевых факторов», – сказал Терюшков.

Мирзов выступает за «Химки» с октября 2020 года.

Он забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 40 матчах.

По данным Transfermarkt, «Спартак» отпустил игрока бесплатно.

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