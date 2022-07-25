«Свинство какое-то. Это неуважение к «Динамо» и России». Гранат – о побеге Варелы

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат раскритиковал защитника «Динамо» Гильермо Варелу.
– Если Варела действительно сбежал из «Динамо», то это свинство какое-то. Он своими действиями проявил неуважение к клубу и стране.
– Стоит ли применить санкции к Вареле?
– Да, можно и подвергнуть Варелу санкциям.
– Есть ли равноценная замена Вареле в «Динамо»?
– Да, Сергей Паршивлюк может сыграть на его позиции. За роль правого защитника в «Динамо» я точно не переживаю.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
- Он хочет перейти во «Фламенго».
- Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.
- За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт
Источник: «РБ Спорт»