«Свинство какое-то. Это неуважение к «Динамо» и России». Гранат – о побеге Варелы

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат раскритиковал защитника «Динамо» Гильермо Варелу.

– Если Варела действительно сбежал из «Динамо», то это свинство какое-то. Он своими действиями проявил неуважение к клубу и стране.

– Стоит ли применить санкции к Вареле?

– Да, можно и подвергнуть Варелу санкциям.

– Есть ли равноценная замена Вареле в «Динамо»?

– Да, Сергей Паршивлюк может сыграть на его позиции. За роль правого защитника в «Динамо» я точно не переживаю.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Он хочет перейти во «Фламенго».

Контракт уругвайца с клубом РПЛ истекает в июне 2023 года.

За 2 сезона фулбек сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт