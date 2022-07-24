«Нам пофигу». Романцев, Дасаев и Гаврилов – об уходе Варелы из «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой. Уругваец покинул московский клуб.

«Какой-то уругваец Валера убежал с базы. Я, Романцев и Дасаев сейчас вместе сидим – вообще ничего не знаем о Вареле. Нам пофигу.

Пусть они хоть все там бегут. Ну не хочет играть за «Динамо», значит, пусть бежит куда хочет. Не переживайте за Варелу. Найдется!» – сказал Гаврилов.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

Игрок хочет перейти во «Фламенго».

Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт