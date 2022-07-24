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    «Нам пофигу». Романцев, Дасаев и Гаврилов – об уходе Варелы из «Динамо»

    Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал ситуацию с защитником «Динамо» Гильермо Варелой. Уругваец покинул московский клуб.

    «Какой-то уругваец Валера убежал с базы. Я, Романцев и Дасаев сейчас вместе сидим – вообще ничего не знаем о Вареле. Нам пофигу.

    Пусть они хоть все там бегут. Ну не хочет играть за «Динамо», значит, пусть бежит куда хочет. Не переживайте за Варелу. Найдется!» – сказал Гаврилов.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.
    • Игрок хочет перейти во «Фламенго».
    • Агент футболиста рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения Варелы.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      BRAZILES 22 минуты назад

      будь мужиком скажи нехочу играть в россии и все тут

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