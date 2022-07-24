«Клуб очень зол». Стали известны подробности ухода Варелы из «Динамо»

Защитник Гильермо Варела покинул «Динамо». Он это сделал без предупреждения.

«С Варелой еще вчера шли переговоры о продлении контракта. Наигрывался в стартовом составе против «Торпедо», а сегодня утром исчез. Расставания бывают разные. Вариант Варелы – как делать не надо. В клубе очень злы на уругвайца. При этом бумаг о приостановке контракта от него не поступало», – написал источник.

Варела, вероятно, приостановит контракт и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».

Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.

За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт