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    «Клуб очень зол». Стали известны подробности ухода Варелы из «Динамо»

    Защитник Гильермо Варела покинул «Динамо». Он это сделал без предупреждения.

    «С Варелой еще вчера шли переговоры о продлении контракта. Наигрывался в стартовом составе против «Торпедо», а сегодня утром исчез. Расставания бывают разные. Вариант Варелы – как делать не надо. В клубе очень злы на уругвайца. При этом бумаг о приостановке контракта от него не поступало», – написал источник.

    • Варела, вероятно, приостановит контракт и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».
    • Уругваец выступал за «Динамо» с 2020 года. Его контракт истекает через год.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      боря крым 44 минуты назад

      валера сбежал, вот проблема)))))))

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      Рейтинг: +23993

      JTherry 1 час назад

      испугался, что на него наденут "наручники золотые", как на бразильцев в зените, сделав из вечными бомжами...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +7289

      BarStep > JTherry 1 час назад

      Проспись дурило

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23993

      JTherry > BarStep 1 час назад

      сгинь с поля зрения пи*ерский сумасшедший, уйди в туман Финского залива... твой удел общения - "князь из СПб"

      3
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      Рейтинг: +16628

      paracetamol > JTherry 35 минут назад

      Придурок!

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      Рейтинг: +23993

      JTherry > paracetamol 30 минут назад

      ты так всем представляешься, кумар..?) помнится, тебя аларм местным идиотом назвал... будешь проходить мимо - проходи...

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      Рейтинг: +4839

      neim 2 часа назад

      Свинство конечно какое-то, конечно если все это правда.

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