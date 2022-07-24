Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Варела покинул «Динамо» («Матч ТВ»)

    Защитник «Динамо» Сильвестр Варела воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо». Об этом пишет источник.

    Уругваец уже покинул расположение москвичей. Его контракт истекает через год.

    • Вероятнее всего, Варела продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».
    • Варела выступал за «Динамо» с 2020 года.
    • За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Динамо» играет с «Торпедо», «Локомотив» примет «Ростов» 17
    «Нам пофигу». Романцев, Дасаев и Гаврилов – об уходе Варелы из «Динамо» 1
    «Динамо» и «Торпедо» назвали стартовые составы 2
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:06
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23993

      JTherry 2 часа назад

      Варела просто "продинамил" дынаму, сбежав из клуба - мразь, вроде Гисдоля...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1829

      fakeid 2 часа назад

      какой ещё сильвест варела, если он гильермо? исправьте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18262

      Persona_non_Grata > fakeid 1 час назад

      " Мало ли в Уругвае Варел ? - и не сосчитаешь " )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11