Варела покинул «Динамо» («Матч ТВ»)

Защитник «Динамо» Гильермо Варела воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо». Об этом пишет источник.
Уругваец уже покинул расположение москвичей. Его контракт истекает через год.
- Вероятнее всего, Варела продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».
- Варела выступал за «Динамо» с 2020 года.
- За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.
Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»