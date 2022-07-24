Варела покинул «Динамо» («Матч ТВ»)

Защитник «Динамо» Гильермо Варела воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо». Об этом пишет источник.

Уругваец уже покинул расположение москвичей. Его контракт истекает через год.

Вероятнее всего, Варела продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года.

За 2 сезона он сделал 3 ассиста в 49 матчах.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт