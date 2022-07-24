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  • Хачатурянц: «Спартак» в матче с «Краснодаром» удивил. Очень нравится, как москвичи играют»

Хачатурянц: «Спартак» в матче с «Краснодаром» удивил. Очень нравится, как москвичи играют»

24 июля 2022, 12:02
11

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился впечатлениями от матча второго тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

«Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. Красно-белые правда удивили вчера.

Игра Александра Соболева и Романа Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл», – сказал Хачатурянц.

  • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Хачатурянц Ашот
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1658653850
Вчера Мележиков рассыпался в подобных комплиментах. Так не нравится мне эта эйфория. Раз в месяц выпрыгнуть из трусов - это не значит система.
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Play
1658655273
Спартак первые 30 минут не знал как ему со своей половины поля выйти, а при счёте 1-3, Краснодар доминировал так, что казалось это у Спартака удаление. Очень повезло с реализацией контратак, вот и вся игра.
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NewLife
1658657626
Спартак не наиграл на эти дифирамбы, а во втором тайме быки вдесятером прижимали Спартак к воротам, но должны были раскрываться и пропускать контр-атаки.
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Krasnodar 123
1658658054
А судьишка левников не удивил армяна?
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SLADE2019
1658671540
На следующие игры смотреть надо. Лично я уверен, что Зобнин и Соболев это лишний груз, даже принимая во внимание, что они отечественные игроки.
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Бугимен
1658676310
СУДЬЯ ЗАСУДИЛ БЫКОВ,ТЯНУТ СВИНЕЙ ЗА УШИ !!!!!!!!!!!!!!
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