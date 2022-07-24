Хачатурянц: «Спартак» в матче с «Краснодаром» удивил. Очень нравится, как москвичи играют»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился впечатлениями от матча второго тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

«Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. Красно-белые правда удивили вчера.

Игра Александра Соболева и Романа Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл», – сказал Хачатурянц.

«Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».

Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд