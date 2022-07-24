Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Хачатурянц: «Спартак» в матче с «Краснодаром» удивил. Очень нравится, как москвичи играют»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился впечатлениями от матча второго тура между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).

    «Сама игра по накалу страстей мне понравилась. «Спартак» удивил? Мне очень нравится, как они играют. Красно-белые правда удивили вчера.

    Игра Александра Соболева и Романа Зобнина очень понравилась. Считаю, что Роман абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

    Конечно, говоря про эпизод с удалением — игра могла быть интереснее, если бы команды заканчивали матч при равных составах. Наверное, тогда счет мог бы быть другим. Но «Спартак» очень уверенно вчера сыграл», – сказал Хачатурянц.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

    Новости по теме
    «Ты не забьешь, промахнешься». Промес давил на Сперцяна перед пенальти 1
    Джикия вступился за фаната, выбежавшего на поле. Мужчину отпустили 2
    Мозес прокомментировал разгром «Краснодара». Виктор забил 8
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:02
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2419

      Krasnodar 123 1 час назад

      А судьишка левников не удивил армяна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14947

      NewLife 1 час назад

      Спартак не наиграл на эти дифирамбы, а во втором тайме быки вдесятером прижимали Спартак к воротам, но должны были раскрываться и пропускать контр-атаки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2687

      Play 2 часа назад

      Спартак первые 30 минут не знал как ему со своей половины поля выйти, а при счёте 1-3, Краснодар доминировал так, что казалось это у Спартака удаление. Очень повезло с реализацией контратак, вот и вся игра.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      FCSpartakM > Play 1 час назад

      повезло с контратакми? там на 7 голов моментов набралось. Доминирование-это не владение мячом. У краснодара за матч 1 момент с обреза

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23973

      JTherry > Play 1 час назад

      первые 20 минут Спартак испытывал небольшие вынужденные проблемы - не просто дался переезд из Москвы в Краснодар через Ставрополь с пересадками с самолета на автобус... доминирование не заключается в одном лишь удержании мяча, можно так "доминировать" весь матч, а под конец получить гол на последней минуте матча и все..!!) Спартак нанес 19 ударов по воротам Сафонова, из них 9 в створ, а Краснодар, при таком "доминировании" - всего 9 ударов и в створ 2...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2687

      Play > FCSpartakM 39 минут назад

      Именно что повезло, я смотрю все матчи Спартака с 1999 года, такой реализации не помню уже давно, с чемпионского сезона точно. Да, моментов было на семь голов, но за Спартак, к сожалению, играет Соболев. Но обычно, моментов у Спартака может набраться и на десять голов, а не забить ни одного.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2687

      Play > JTherry 24 минуты назад

      Небольшие вынужденные проблемы? Да брось, я был на матче, сидел в первом тайме за воротами Селихова, и свои же болельщики начинали свистеть, когда Спартак делал по 10-15 непонятных передач перед своими воротами через вратаря, не зная как начать атаку, в итоге Селихов просто запускал вперёд, что в 80% случаев приводило к потере мяча и новой атаке Краснодара. И это продолжалось не 20 минут, а вплоть до гола Зобнина и удаления, которые основательно ударили по психологии Краснодара. Забавно было видеть, как Абаскаль аплодировал, когда у команды хотя бы три точные передачи подряд проходили, будто разыграли комбинацию и создали опаснейший момент.
      А когда игровые проблемы начинают списывать на сложный переезд, у меня всегда перед глазами картина,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2687

      Play > Play 21 минуту назад

      как команды добираются на матч 24 часа в душном плацкарте, кондиционера нет, туалет не работает, слева ребёнок орёт, справа бабка ворчит. А на деле, из Москвы в Ставрополь 2 часа на комфортабельном самолёте, из Ставрополя в Краснодар часа четыре на, не менее комфортабельном, автобусе. Да ещё как Спартак встретили в Ставрополе, это такой заряд энергии должно было придать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23038

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вчера Мележиков рассыпался в подобных комплиментах. Так не нравится мне эта эйфория. Раз в месяц выпрыгнуть из трусов - это не значит система.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11