Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не понимает, почему «Спартак» – топ-клуб.

– Тебе интересно попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе?

– Мне интересно отработать свой контракт. Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже считается топ-клубом, при этом десятые места занимает… По каким критериям?