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    Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает»

    Защитник «Сочи» Сергей Терехов не понимает, почему «Спартак» – топ-клуб.

    – Тебе интересно попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе?

    – Мне интересно отработать свой контракт. Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже считается топ-клубом, при этом десятые места занимает… По каким критериям?

    • «Спартак» – самый титулованный российский клуб.
    • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1515

      BANNIKOV1970 9 минут назад

      дурак???

      0
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      Рейтинг: +1812

      fakeid 32 минуты назад

      горит у рылов на ветке)

      0
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      Рейтинг: +4356

      Беспонтий 1 час назад


      простой брянский паренёк
      на исходе дня
      опустил топ клуб
      ----------
      дальше началась х..ня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14947

      NewLife 1 час назад

      Бастард от олигарха, которого знает только Карпин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3606

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А кто такой этот самый терехов?

      4
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      Рейтинг: +616

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Кто такой Терехов и сочи?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Taps 1 час назад

      "По каким критериям «Спартак» топ-клуб?"
      По мерзопакостности менеджмента и Федуна с бабой.

      4
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      Рейтинг: +517

      Zenit40k 1 час назад

      Терехов прав ,какой Спартак топ клуб ,чуть в фнл в том году не вылетел ,смех и грех
      В этом году 1 матч выйграли ,и уже кричат во всю ,мы чемпионы ,умора,гыгы

      4
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      Рейтинг: +616

      Сделаны из Дерева > Zenit40k 1 час назад

      Назови ХОТЯ бы 5 человек кто кричал,что мы чемпионы!! Или за базар не отвечаешь?

      3
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      Рейтинг: +4316

      mopecekca > Zenit40k 1 час назад

      это вам уже чемпионство отдали всякие боярские упыри

      0
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      Рейтинг: +131

      Speedmeister 2 часа назад

      например по количеству болельщиков. А вот кто такой Терехов, что бы пытаться унизить Спартак!? )))

      5
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      Рейтинг: +13577

      Dominator777 > Speedmeister 1 час назад

      Единственный критерий - количество болельщиков?!? А в остальном пока х е р о в о, но ничего - сменится Федун, может тогда дела будут лучше?

      0
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      Рейтинг: +8868

      R_a_i_n 2 часа назад

      Кто такая Терехов?

      5
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