Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не понимает, почему «Спартак» – топ-клуб.
– Тебе интересно попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе?
– Мне интересно отработать свой контракт. Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже считается топ-клубом, при этом десятые места занимает… По каким критериям?
- «Спартак» – самый титулованный российский клуб.
- Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»