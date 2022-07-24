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  • Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает»

Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает»

24 июля 2022, 11:41
23

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не понимает, почему «Спартак» – топ-клуб.

– Тебе интересно попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе?

– Мне интересно отработать свой контракт. Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже считается топ-клубом, при этом десятые места занимает… По каким критериям?

  • «Спартак» – самый титулованный российский клуб.
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Терехов Сергей
Комментарии (23)
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серега кашин
1658652995
десятые не десятые но иногда хоть что то выигрывает
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JTherry
1658653219
Терехову надо смотреть какое место сейчас сучи занимает... а не подглядывать за топ-командами...))
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FCSpartakM
1658655394
тип по таким критериям Милан лет 10 в жопе был в Италии не будет считаться топ-клубом?
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R_a_i_n
1658655471
Кто такая Терехов?
Ответить
Speedmeister
1658655570
например по количеству болельщиков. А вот кто такой Терехов, что бы пытаться унизить Спартак!? )))
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Taps
1658656550
"По каким критериям «Спартак» топ-клуб?" По мерзопакостности менеджмента и Федуна с бабой.
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Иван Петров 1986
1658657036
А кто такой этот самый терехов?
Ответить
Беспонтий
1658658804
простой брянский паренёк на исходе дня опустил топ клуб ---------- дальше началась х..ня
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slavа0508
1658665420
Начнём с того пока не кто и близко не стоит по победам в чемпионате это раз , не кто и близко не стоит по количеству болельщиков это два ,,, и то что даже возьми тебя к примеру господин Терехов почему то ты именно стал говорить про Спартак а не про Оренбург к примеру это три ,,,,,
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шахта Заполярная
1658665430
Ты хоть википедию посмотрел бы что ли, что такое Спартак и что за недоразумение Сочи. Это второе случайное место так и останется высшим достижением, скоро в фнл.
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