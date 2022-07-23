Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Федотов: «Игрок «Урала» в матче с «Оренбургом» удален ошибочно»

    Судья матча второго тура РПЛ между «Оренбург» и «Уралом» Ян Бобровский ошибочно на 36-й минуте удалил защитника гостей Лео Гогличидзе. Это мнение экс-арбитра лиги Игоря Федотова.

    «Ошибается Бобровский. Захотел выдумать и выдумал красную карточку.

    Это не лишение явной возможности забить гол. Правильное решение: желтая карточка за срыв перспективной атаки», – написал Федотов.

    • Обе команды в 1-м туре проиграли.
    • 25-летний Гогличидзе стоит 600 тысяч евро.
    • Воспитанник «Краснодара» играет за «Урал» с прошлого года.

    Новости по теме
    РПЛ. Хет-трик Сычевого во втором матче в турнире принес «Оренбургу» победу над «Уралом» 1
    «Урал» остался в меньшинстве на 36-й минуте матча с «Оренбургом»
    Помазун и Бикфалви – в старте «Урала»; у «Оренбурга» сыграют Малых и Воробьев
    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19999

      Аvenger 26 минут назад

      Федотов- тренер ЦСКА
      Федотов-на бомбардире(вонючка бу судейка)
      Найдите разницу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14511

      Fusballer 1 час назад

      Гахпрем помогает филиалу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16474

      Cleaner 1 час назад

      Проделки газпрёма?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11