Федотов: «Игрок «Урала» в матче с «Оренбургом» удален ошибочно»

Судья матча второго тура РПЛ между «Оренбург» и «Уралом» Ян Бобровский ошибочно на 36-й минуте удалил защитника гостей Лео Гогличидзе. Это мнение экс-арбитра лиги Игоря Федотова.

«Ошибается Бобровский. Захотел выдумать и выдумал красную карточку.

Это не лишение явной возможности забить гол. Правильное решение: желтая карточка за срыв перспективной атаки», – написал Федотов.