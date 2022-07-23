Федотов: «Игрок «Урала» в матче с «Оренбургом» удален ошибочно»

Судья матча второго тура РПЛ между «Оренбург» и «Уралом» Ян Бобровский ошибочно на 36-й минуте удалил защитника гостей Лео Гогличидзе. Это мнение экс-арбитра лиги Игоря Федотова.
«Ошибается Бобровский. Захотел выдумать и выдумал красную карточку.
Это не лишение явной возможности забить гол. Правильное решение: желтая карточка за срыв перспективной атаки», – написал Федотов.
- Обе команды в 1-м туре проиграли.
- 25-летний Гогличидзе стоит 600 тысяч евро.
- Воспитанник «Краснодара» играет за «Урал» с прошлого года.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова