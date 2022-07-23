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    Семак высказался о победе над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Все 3 гола команда забила в 1-м тайме. Дубль оформил Андрей Мостовой.

    «Неплохая игра в нашем исполнении. Это касается и атаки, и обороны. Удачно начали, достаточно активно, повели в счете.

    В принципе, на протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию, создавали моменты.

    За исключением одного острого момента у наших ворот, в остальном сыграли хороший матч. Поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в этом сезоне», – сказал Семак.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +255

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      С Химками в 2 раза ниже своего уровня сыграли. А с Крылышками легко и непринуждённо поработали. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +16622

      paracetamol 1 час назад

      Чё хорошего, атака совсем не острая, хотя КС автобус не ставили. Не обольщайся,Семак!

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      Рейтинг: +16472

      Cleaner 1 час назад

      Высказываться нужно после побед в Лиге Чемпионов. После победы над Крылышками чего воздух сотрясать?

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      Рейтинг: +537

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Дюковская шайка выиграла матч для зенита)!!!

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      Рейтинг: +25254

      vladimir-7 > Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Пожалуй, шайка длиннее, шире и глубже, она миллеро-дюково-алаевская

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