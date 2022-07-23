Семак высказался о победе над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Все 3 гола команда забила в 1-м тайме. Дубль оформил Андрей Мостовой.

«Неплохая игра в нашем исполнении. Это касается и атаки, и обороны. Удачно начали, достаточно активно, повели в счете.

В принципе, на протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию, создавали моменты.

За исключением одного острого момента у наших ворот, в остальном сыграли хороший матч. Поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в этом сезоне», – сказал Семак.