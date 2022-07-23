«Футбола с нашей стороны не было». Тренер «Крыльев» Осинькин – о разгроме от «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча второго тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

– Футбола с нашей стороны не было. Не успев начать матч, уже проигрывали 0:2.

Первый гол – немного случайная, но игра рукой. Второй – Якуба уже получил травму, планировали замену, у него не хватило концентрации, ничего опасного в этой ситуации не было.

«Зенит» был предельно мотивирован после потери очков в Химках, нам было очень сложно, не смогли оказать давление.

– Как при 0:3 настраивать команду?

– У нас есть определенное уважение к «Зениту», это лидер нашего футбола. Надо было внимательно сыграть в обороне, потому что счет мог быть неприличным.

Детали в настрое, в тактическом плане надо было внести. Иногда говорили громко.

– Каким был план на игру?

– Мы не могли играть в открытый футбол. Понимали, что «Зенит» будет максимально настроен. Хотели играть с контратаками.

Мы не планировали отдавать мяч полностью, но понимали, что они будут большую часть матча доминировать. Голы все спутали. Мы не играли в футбол, в который планировали.

– Как оцените судейство?

– Повнимательнее надо посмотреть, но думаю, у меня не будет вопросов по пенальти. В перерыве попался момент с игрой рукой.

Второй пенальти пока не смотрел. Похоже, они были. Немножко случайные, но они были. Да нормальное было судейство, после 2:0 все хорошо судят.