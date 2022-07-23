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    Пиняев отреагировал на акцию поддержки перед матчем «Зенит» – «Крылья Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил своих партнеров по команде и футболистов «Зенита».

    Игроки самарского и петербургского клубов устроили акцию в поддержку 17-летнего форварда перед очным матчем.

    «Невозможно описать словами эмоции, хочется лишь благодарить.

    Спасибо моему клубу «Крылья Советов» за красивый жест в поддержку моего здоровья, а также хочется отметить и сделать низкий поклон команде «Зенит» за то, что по своей инициативе поддержали не только футболками, но и объявлением на домашнем стадионе.

    Всем огромное спасибо, скоро увидимся», – написал Пиняев в соцсетях.

    • У Пиняева возникли проблемы с легкими.
    • Его госпитализировали во вторник.
    • Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3817

      Enter2006 49 минут назад

      Сергей, я тебе больше скажу, тебя поддерживают миллионы людей по всей России, а может даже и за её пределами! Выздоравливай Серёга!

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      Рейтинг: +80

      НикКин > Enter2006 30 минут назад

      да больше половины его и знать не знают вот вы заливаете кому он нужен

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      Рейтинг: +3817

      Enter2006 > НикКин 26 минут назад

      Я бы сказал, знать не знали, но теперь знают. На то мы и люди, чтобы поддерживать друг друга в тяжёлый момент. Я его тоже не знал, а узнав очень хочу пожелать человеку здоровья, и я такой не один уж точно!!!

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