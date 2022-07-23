Пиняев отреагировал на акцию поддержки перед матчем «Зенит» – «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил своих партнеров по команде и футболистов «Зенита».
Игроки самарского и петербургского клубов устроили акцию в поддержку 17-летнего форварда перед очным матчем.
«Невозможно описать словами эмоции, хочется лишь благодарить.
Спасибо моему клубу «Крылья Советов» за красивый жест в поддержку моего здоровья, а также хочется отметить и сделать низкий поклон команде «Зенит» за то, что по своей инициативе поддержали не только футболками, но и объявлением на домашнем стадионе.
Всем огромное спасибо, скоро увидимся», – написал Пиняев в соцсетях.
- У Пиняева возникли проблемы с легкими.
- Его госпитализировали во вторник.
- Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Источник: «Бомбардир»