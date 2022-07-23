Тихонов считает, что Черышев закончит с футболом, если уедет к отцу в Андорру

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о будущем полузащитника Дениса Черышева после назначения его отца главным тренером андоррского «Санта-Коломы».

«Если он не хочет возвращаться в РПЛ, может, и поедет в Андорру, почему бы и нет, может, это будет Испания. Всe зависит от него, чего он хочет. У Дениса было много травм, работодатели смотрят на это.

Если уедет в Андорру, то о нем забудут, он закончит с футболом», – сказал Тихонов.