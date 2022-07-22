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  • Тетрадзе рассказал, что помешало сборной России выиграть ЧМ-1994

Тетрадзе рассказал, что помешало сборной России выиграть ЧМ-1994

22 июля 2022, 18:12
4

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе считает, что в 1994 году команда была реальным претендентом на победу на чемпионате мира.

«Там все были личностями. Люди играли в Италии, Испании, Германии. С такими мастерами приятно было выходить на поле. Жаль, что не удалось выиграть чемпионат мира или Европы, хотя возможности были.

Если бы не «письмо четырнадцати» перед ЧМ-1994, могли выступить намного лучше в Штатах. Этот скандал всe разрушил. Понимаете, если в футболе что-то неправильно делаешь, он обязательно тебя наказывает. Вот и нас наказал.

Хотя состав у России был звeздный. Бышовец до сих пор убеждeн, что та плеяда по потенциалу способна была выиграть чемпионат мира? Я тоже так считаю.

Просто вспомните состав той сборной. Шалимов, Мостовой, Ледяхов, Онопко, Кирьяков, Колыванов, Юран – все играли в Европе. А в Европу просто так не брали.

Я и сейчас считаю «письмо четырнадцати» большой ошибкой. Оно повлияло на весь наш футбол. Я никогда в таких делах не участвовал, даже слушать не хотел», – сказал Тетрадзе.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Тетрадзе Омари
Комментарии (4)
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Беспонтий
1658504134
все так считают это были лихие девяностые биджо каждый жал свою педаль при этом вялые лапки вверх филимонова и автогол кудряшова всю жизнь будут считаться незаслуженной нелепицей и там карма и здесь ------------------------------- но с.ка до чегож обидно что так долго я живу
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Ill Ich
1658513751
Это, конечно, прекрасные грёзы! Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения...
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zigbert
1658555229
Не отношусь к Садырину с большой симпатией но все эти "подписанты" отнеслись к тренеру по скотски.
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sined1951
1658564409
Виновата федерация футбола России, которая допустила этот конфликт.
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