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    Тетрадзе рассказал, что помешало сборной России выиграть ЧМ-1994

    Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе считает, что в 1994 году команда была реальным претендентом на победу на чемпионате мира.

    «Там все были личностями. Люди играли в Италии, Испании, Германии. С такими мастерами приятно было выходить на поле. Жаль, что не удалось выиграть чемпионат мира или Европы, хотя возможности были.

    Если бы не «письмо четырнадцати» перед ЧМ-1994, могли выступить намного лучше в Штатах. Этот скандал всe разрушил. Понимаете, если в футболе что-то неправильно делаешь, он обязательно тебя наказывает. Вот и нас наказал.

    Хотя состав у России был звeздный. Бышовец до сих пор убеждeн, что та плеяда по потенциалу способна была выиграть чемпионат мира? Я тоже так считаю.

    Просто вспомните состав той сборной. Шалимов, Мостовой, Ледяхов, Онопко, Кирьяков, Колыванов, Юран – все играли в Европе. А в Европу просто так не брали.

    Я и сейчас считаю «письмо четырнадцати» большой ошибкой. Оно повлияло на весь наш футбол. Я никогда в таких делах не участвовал, даже слушать не хотел», – сказал Тетрадзе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4317

      Беспонтий 58 минут назад

      все так считают
      это были лихие девяностые биджо
      каждый жал свою педаль

      при этом вялые лапки вверх филимонова
      и автогол кудряшова всю жизнь будут считаться
      незаслуженной нелепицей

      и там карма и здесь
      -------------------------------
      но с.ка до чегож обидно что так долго я живу

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