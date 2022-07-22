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  • Осинькин оценил вероятность перехода Дзюбы и Дзагоева в «Крылья Советов»

Осинькин оценил вероятность перехода Дзюбы и Дзагоева в «Крылья Советов»

22 июля 2022, 15:54
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, могут ли перейти в самарский клуб полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба.

– Дзюба по-прежнему без команды. У вас ни разу не было мысли позвать его в «Крылья»? Или он не подходит под вашу философию?

– Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта.

Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются.

Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.

– Получается, и о варианте приглашения Дзагоева, с которым вы работали на заре его карьеры, не задумывались?

– Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст.

Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков.

Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.

  • Дзюба по окончании прошлого сезона ушел из «Зенита», где провел 7 сезонов.
  • Дзагоев покинул ЦСКА, за который выступал с 2008 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Дзюба Артем Дзагоев Алан Осинькин Игорь
Комментарии (1)
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Ill Ich
1658513202
Осинькин зарекомендовал себя как классный тренер, умеющий добиваться результата с молодыми и не слишком известными футболистами. Наблюдать за игрой "Крыльев" - настоящее удовольствие! Возрастные (даже отличные) игроки могут стать тормозом в этой задорной команде.
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