Осинькин оценил вероятность перехода Дзюбы и Дзагоева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, могут ли перейти в самарский клуб полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба.

– Дзюба по-прежнему без команды. У вас ни разу не было мысли позвать его в «Крылья»? Или он не подходит под вашу философию?

– Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта.

Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются.

Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.

– Получается, и о варианте приглашения Дзагоева, с которым вы работали на заре его карьеры, не задумывались?

– Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст.

Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков.

Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.