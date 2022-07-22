Мостовой: «У «Спартака» в ретро-матче было 2-3 легенды – остальные по 20 игр сыграли. А я чемпион Союза, куча голов»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».

— Вы остро отреагировали на то, что вас не позвали на матч легенд «Зенита» и «Спартака».

— Просто посмотрел состав. Там легенд по двое-трое человек в каждой команде — остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили. Я двукратный чемпион Союза, куча голов — у кого из них все это есть? Мне за неделю до матча начали звонить журналисты: вы будете? А мне никто из РФС не позвонил.

— Титов и Аленичев сказали, что звонили вам — вы не взяли трубку. Ваша версия: «Мне набрали пара непонятных человек». Как на деле все было?

— Мне сначала и набрала пара непонятных человек — даже не смогли сформулировать, что хотят. Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча — но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится?

— Многие скажут, что ваши слова — зависть.

— Часто так говорят — пытаются задеть. Завидуют те, кто не понимает в футболе. Кто понимает, все ко мне прекрасно относятся — так же, как и я ко всем. Но тем, кто верховодит футболом в России, я не нужен.