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Мостовой: «У «Спартака» в ретро-матче было 2-3 легенды – остальные по 20 игр сыграли. А я чемпион Союза, куча голов»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака».

— Вы остро отреагировали на то, что вас не позвали на матч легенд «Зенита» и «Спартака». 

— Просто посмотрел состав. Там легенд по двое-трое человек в каждой команде — остальные по 20 игр сыграли и по паре голов забили. Я двукратный чемпион Союза, куча голов — у кого из них все это есть? Мне за неделю до матча начали звонить журналисты: вы будете? А мне никто из РФС не позвонил. 

— Титов и Аленичев сказали, что звонили вам — вы не взяли трубку. Ваша версия: «Мне набрали пара непонятных человек». Как на деле все было?

— Мне сначала и набрала пара непонятных человек — даже не смогли сформулировать, что хотят. Ребята из «Спартака» пытались связаться лишь за пару дней до матча — но у меня уже были другие планы: я что, буду сидеть и ждать, пока кто-то проявится?

— Многие скажут, что ваши слова — зависть.

— Часто так говорят — пытаются задеть. Завидуют те, кто не понимает в футболе. Кто понимает, все ко мне прекрасно относятся — так же, как и я ко всем. Но тем, кто верховодит футболом в России, я не нужен.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: Sport24

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Сегодня, 10:56
Комментарии6
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    Рейтинг: +614

    Solist345345 2 минуты назад

    Угомоните уже этого "царя". Уже тошнит.

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    Рейтинг: +1822

    Vitaga 23 минуты назад

    мде.... ппц он очень занятой человек. куча дел что не может отложить чтобы порадовать болельщиков. так какого фига он просится в тренеры то ли в директора Спартака? у него же много других дел.

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    Рейтинг: +306

    Ollegator 25 минут назад

    Блин, неужели человек не чувствует, что хоть чего-то в жизни добился.. Хотть мб дерево посадил.. Откуда столько зависти ко всему? Спартак тренировать ему не дали, с пенсионерами поиграть не дали, в каждом вью брызжет завистью к о всему..

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    Рейтинг: +4274

    Беспонтий 28 минут назад

    да просто
    куча

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    Рейтинг: +817

    Untitled-1 46 минут назад

    Разве не понятно, что все сначала свои планы должны согласовать с Сашенькой. А потом там назначать даты матчей, составы.
    Может поэтому тебя и не зовут никуда, потому что ты кусок говна

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    Рейтинг: +7295

    серега кашин 1 час назад

    очередной раз показал себя говном

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