Пиняеву стало плохо на тренировке, Савин купил клуб на Кипре, Игнатьев подпишет контракт с «Локо» и другие новости дня

Иван Игнатьев до конца недели подпишет контракт с «Локомотивом».

Савин купил клуб на Кипре.

ЭСК признал работу Безбородова на матче «Ахмат» – «Спартак» безошибочной.

В Нидерландах сообщили, что Шиманьски перешел в «Фейеноорд».

«Это сродни экстремизму». Терюшков призвал завести уголовное дело на теннисистку Касаткину.

Стало известно, сколько клубы РПЛ получат в сезоне-2022/23 от букмекеров.

«Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» по Зинченко, трансфер готов (Фабрицио Романо).

Петербуржец Левников – судья матча «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения на второй тур.

Дибала бесплатно перешел из «Ювентуса» в «Рому». Контракт – на три года.

Мендес подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Он прилетит в Москву завтра.

Пиняева увезли в реанимацию. У него парализовало руку на тренировке.

«Анисимов – плохой ведущий, а «Есть тема» – фрик-шоу». Ведущую «Матч ТВ» Тартакову отстранили от работы на телеканале.

Экс-защитник ЦСКА Фернандес близок к переходу в «Сантос». Стороны согласовали зарплату.