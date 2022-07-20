Мендес подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Он прилетит в Москву завтра

Нет, это не нормально, когда чемпионат идет, а трансферное окно открыто...
По хорошему должно быть так: ТО должно открываться на следующий день после последнего матча, и закрываться за сутки до первого матча. Тоже самое касается зимнего ТО.
Опорник «Униан Эспаньола» Виктор Мендес продолжит карьеру в ЦСКА.
«Мендес прилетит в столицу завтра, 21 июля, чтобы подписать с ЦСКА долгосрочный контракт. Напомню, что Виктор сам выкупает себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
Задержка вызвана сложной логистикой. Чилиец вылетел с родины сначала в Бразилию, оттуда в Эмираты, где проведет ночь в Дубае — и только затем прилетит в Москву», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- Виктору 22 года.
- Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.
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