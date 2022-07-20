Мендес подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Он прилетит в Москву завтра

Опорник «Униан Эспаньола» Виктор Мендес продолжит карьеру в ЦСКА.

«Мендес прилетит в столицу завтра, 21 июля, чтобы подписать с ЦСКА долгосрочный контракт. Напомню, что Виктор сам выкупает себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.

Задержка вызвана сложной логистикой. Чилиец вылетел с родины сначала в Бразилию, оттуда в Эмираты, где проведет ночь в Дубае — и только затем прилетит в Москву», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.