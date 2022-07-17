Новичок ЦСКА Мендес сам выкупил себя у «Униан Эспаньолы». Завтра игрок будет в Москве (Иван Карпов)

ЦСКА договорился о трансфере опорника чилийского клуба «Униан Эспаньола» Виктора Мендеса. Завтра, 18 июля, игрок уже будет в Москве.

Россияне заплатят за Мендеса 2,5 миллиона евро. Однако особенность трансфера в том, что чилийский клуб отказался продавать футболиста клубу из России. Поэтому спортсмен сам выкупил свой контракт за указанную сумму и ЦСКА ему эту сумму компенсирует.