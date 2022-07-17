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Новичок ЦСКА Мендес сам выкупил себя у «Униан Эспаньолы». Завтра игрок будет в Москве (Иван Карпов)

ЦСКА договорился о трансфере опорника чилийского клуба «Униан Эспаньола» Виктора Мендеса. Завтра, 18 июля, игрок уже будет в Москве.

Россияне заплатят за Мендеса 2,5 миллиона евро. Однако особенность трансфера в том, что чилийский клуб отказался продавать футболиста клубу из России. Поэтому спортсмен сам выкупил свой контракт за указанную сумму и ЦСКА ему эту сумму компенсирует.

  • На 22-летнего капитана «Унион Эспаньолы» также претендовали «Фламенго» и «Лечче».
  • Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
  • В декабре 2021 года Мендес дебютировал за сборную Чили.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +497

    bratskij 21 минуту назад

    Красавчик, что тут сказать. Добро пожаловать и удачи на благо нашего и уже твоего клуба !!!

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