Новичок ЦСКА Мендес сам выкупил себя у «Униан Эспаньолы». Завтра игрок будет в Москве (Иван Карпов)

ЦСКА договорился о трансфере опорника чилийского клуба «Униан Эспаньола» Виктора Мендеса. Завтра, 18 июля, игрок уже будет в Москве.
Россияне заплатят за Мендеса 2,5 миллиона евро. Однако особенность трансфера в том, что чилийский клуб отказался продавать футболиста клубу из России. Поэтому спортсмен сам выкупил свой контракт за указанную сумму и ЦСКА ему эту сумму компенсирует.
- На 22-летнего капитана «Унион Эспаньолы» также претендовали «Фламенго» и «Лечче».
- Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- В декабре 2021 года Мендес дебютировал за сборную Чили.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова