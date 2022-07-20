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  • Экс-защитник ЦСКА Фернандес близок к переходу в «Сантос». Стороны согласовали зарплату

Экс-защитник ЦСКА Фернандес близок к переходу в «Сантос». Стороны согласовали зарплату

20 июля 2022, 12:18
16

Бывший защитник ЦСКА Мaрио Фернандес с большой долей вероятности перейдет в «Сантос».

По информации TNT Sports, переговоры между игроком и клубом находятся на продвинутой стадии. Стороны уже согласовали зарплату Фернандеса.

Однако, переход может заблокировать ЦСКА, с которым 31-летний бразилец приостановил контракт в мае.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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Источник: TNT Sports
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Сантос ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (16)
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Enter2006
1658309204
Удачи Марио! Респект и уважуха! Оставил только самые положительные воспоминания. Никогда не сачковал, боец и как человек молодец!
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Беспонтий
1658310264
военкомату жалко сразу взаправду ему больше двадцати семи? а бегает туда сюда как молодой зараза
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житель СПб
1658311140
"Настоящий гражданин России", ничего не скажешь... И главное - честный!
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(Меня за банили)
1658313059
Всякой швали паспорта раздали
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vladimir-7
1658315517
Родной дом есть родной дом и масса родственников, десять лет отыграл в России и в ПФК ЦСКА, и даже в сборной России, а в Бразилии,возможно, и предложили на хороших условиях сыграть в футбол за команду Сантос, вот и хорошо и дом рядом, и всё родное тоже рядом, а бразильский клуб, возможно, заплатит за него неустойку ЦСКА. Кто, кто, а Фернандес честно и добросовестно отработал и в клубе, и в сборной России, все бы легионеры так отрабатывали.
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