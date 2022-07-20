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Экс-защитник ЦСКА Фернандес близок к переходу в «Сантос». Стороны согласовали зарплату

Бывший защитник ЦСКА Мaрио Фернандес с большой долей вероятности перейдет в «Сантос».

По информации TNT Sports, переговоры между игроком и клубом находятся на продвинутой стадии. Стороны уже согласовали зарплату Фернандеса.

Однако, переход может заблокировать ЦСКА, с которым 31-летний бразилец приостановил контракт в мае.

  • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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Источник: TNT Sports

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4174

    Беспонтий 5 минут назад

    военкомату жалко сразу
    взаправду ему больше двадцати семи?
    а бегает туда сюда как молодой
    зараза

    0
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    Рейтинг: +3737

    Enter2006 22 минуты назад

    Удачи Марио! Респект и уважуха! Оставил только самые положительные воспоминания. Никогда не сачковал, боец и как человек молодец!

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