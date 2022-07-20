Экс-защитник ЦСКА Фернандес близок к переходу в «Сантос». Стороны согласовали зарплату

Бывший защитник ЦСКА Мaрио Фернандес с большой долей вероятности перейдет в «Сантос».

По информации TNT Sports, переговоры между игроком и клубом находятся на продвинутой стадии. Стороны уже согласовали зарплату Фернандеса.

Однако, переход может заблокировать ЦСКА, с которым 31-летний бразилец приостановил контракт в мае.